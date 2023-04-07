شكرا لقرائتكم خبر عن إضاءة برج القاهرة احتفالا بالذكرى الـ75 لتأسيس منظمة الصحة العالمية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضي برج القاهرة الدولي بالألوان احتفالاً بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس منظمة الصحة العالمية، وكتب على جسد البرج 75 عاما من تحسين الصحة.

وتحتفل منظمة الصحة العالمية في 7 أبريل، باليوم العالمي للصحة، الذي يتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين على إنشائها.

ويتم كل عام اختيار شعار ليوم الصحة العالمي يسلط الضوء على ناحية أولوية تهتم بها منظمة الصحة العالمية، ويأتي شعار عام 2023: "الصحة للجميع".



الإضاءة تزين البرج



إضاءة برج القاهرة