شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: منظمة الصحة العالمية اعتبرت مبادرة 100 مليون صحة غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر شاركت منذ منتصف القرن الماضي باستضافة مقر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الذي يدعم الأنشطة الصحية لما يزيد عن 500 مليون مواطن، في 22 دولة في شرق المتوسط".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس منظمة الصحة العالمية: "أود أن أشير إلى التعاون بين مصر والمنظمة في القضاء على فيروس الالتهاب الكبدي سي بمصر، في إطار مبادرة 100 مليون صحة، التي اعتبرتها منظمة الصحة العالمية، مبادرة غير مسبوقة، في نطاقها الهائل وجودة وسرعة تنفيذها، كما امتدت خدمات المبادرة الرائدة لتشمل العديد من الدول الإفريقية والآسيوية، تفعيلا من مصر لدورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع الدولي".

وتابع الرئيس السيسي: "هذه الجهود وغيرها تمثل نموذجا واضحا على إيماننا العميق بأهمية التضامن الصحي والتزامنا الكامل بتعزيز وحماية الصحة العامة ودعم مبادئ المساواة والعدالة التي تحقق للإنسانية جمعاء أمنا صحيا مستداما".