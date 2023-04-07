شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن فى أسبوع.. 12 أبريل آخر موعد لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف.. حيث تستعرض خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 31 مارس حتى 6 إبريل 2023، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

- تأكيدًا على دوره في التوعية الصحية، الهلال الأحمر المصرى يطلق حملة "صحتك في رمضان" على وسائل التواصل الاحتماعي تشمل الإرشادات الصحية خلال شهر رمضان المعظم.

- برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادى يسلم بمحافظة الأقصر مشروعات متناهية الصغر لمستفيدى تكافل وكرامة لتمكين الأسر اقتصاديا، وينفذ جلسات تحفيز للعمل بمنطقة الخصوص لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة.

- البرنامج القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" ينطلق في مرحلته الثانية على مستوى 140 قرية من قرى حياة كريمة.

- لتيسير دمج ذوي الإعاقة في العمل وفي الحياة العامة، التضامن الاحتماعي تسلم مجموعة من الكراسى المتحركة الكهربائية واليدوية بالسويس في احتفالية كبرى شهدها المحافظ وعدد كبير من ذوي الإعاقة وذويهم.

- بالتعاون مع الإدارة العامة للمعاهد العليا بوزارة االتعليم العالي والبحث العلمي، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ينظم دورى رمضانى لشباب الجامعات والمعاهد العليا تحت شعار”انت أقوى من المخدرات”.

- التضامن الاجتماعي تعقد اجتماعا تنسيقيًا موسعًا مع العاملين في قطاع الدفاع الاحتماعي بالوزارة بحضور قيادات العمل والاجتماع يناقش آليات تنسيق العمل.

- مساعدات مالية وعينية من المؤسسة العامة للتكافل الاحتماعي خلال شهر رمضان المعظم لإجمالي 30,000 أسرة أولى بالرعاية على مستوى18 محافظة.

- اجتماع برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وحضور رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والدفاع والمخابرات الحربية والتضامن الاحتماعي والتمية المحلية، والرئيس يوجه بإعداد مسار تنموى متطور ومتكامل لدعم المجتمع السيناوى.

في إطار تعزيز حوكمة الصرف على المشروعات الخيرية والتنموية، انعقدت أولى جلسات لجنة تقييم مشروعات لجان الزكاة ببنك ناصر الاجتماعي لدراسة جميع المشروعات الصحية التي تتلقى أموال من لجان الزكاة على مستوى الجمهورية.

احتفالاَ باليوم العالمى لاضطراب طيف التوحد، القباج توجه بتقديم خدمات مجانية للمستفيدين من خدمات مراكز التوحد يمدة يوم واحد واضاءة مبنى الوزارة باللون الأزرق.

انعقاد مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والاجتماع ويستعرض إنجازات المؤسسة عن الفترة من 2009-2022

استكمال الدورات التدريبية على الحرف اليدوية للمتعافين من الإدمان، والقباج تصرح باستفادة 12,250 متعافي من التدريب على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل وإتاحة قروض لتمويل مشروعات المتعافين من الإدمان.

وزيرة التضامن ود. أحمد زكي بدر رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر ود جمال سامي رئيس الجامعة يفتتحون وحدة للتضامن الاحتماعي بالجامعة وتصرح باستفادة 170 ألف طالب أنشطة الوحدات بالجامعات.

القباج تستقبل بيكا كونين السفير الفنلندى والوفد المرافق له والاجتماع يناقش سبل التعاون بين الجانبين في العمل الأهلي وتمكين المرأة وفتح أسواق جديدة خارجية للمنتجات التراثية.

في إطار بروتوكول التعاون بين التضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال لتشغيل 3000 فتاة وسيدة، برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادى يبدأ تدريبات مكثفة لتأهيل السيدات بمصانع العزب للغزل والنسيج بالفيوم.

- التضامن الاجتماعي تستمر في دورات تدريب المدربين القائمين على تدريب 15,000 رائدة مجتمعية على برنامج "وعي" الذي يشمل 12 رسالة توعية، والميكنة الكاملة لمنظومة رصد اتجاهات وسلوكيات الأسر بجميع قرى حياة كريمة.

- نيفين القباج وزيرة التضامن الاحتماعي تشهد اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن المخاطر الطبية برئاسة وزير الصحة والسكان، وتؤكد أن العدالة الاجتماعية تتطلب تعويض المتضررين من المخاطر الطبية وتأمينهم وأسرهم من الطوارىء.

- وزيرا التضامن الاحتماعي والتنمية المحلية يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين بشأن التسويق الالكتروني للمنتجات التراثية، والمشروعات متناهية الصغر، وتأهيل سكان المناطق المطورة بديلة العشوائيات، وتسهيل تراخيص دور الرعاية الاجتماعية.

- القباج تستقبل النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة واللقاء لمناقشة قضايا العمالة غير المنتظمة وسبل المساهمة في حمايتهم نقدياً وتأمينياً وصحياً.

- متابعة لاعماله في رصد الدراما الرمضامية، المرصد الاعلامى لصندوق مكافحة الإدمان يعلن خلو 10 مسلسلات من مشاهد تعاطى المخدرات والتدخين خلال العشر ايام الأولى من رمضان 2023.

- في إطار تعاون وزارتي الأوقاف والتضامن الاقجتماعي، مديريات التضامن تستمر في توزيع 1,5 مليون كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، وتضامن الدقهلية تعلن توزيع 156 الف وجبة إفطار وسحور في اطار مبادرة ”لحد الباب”.

- وفد التضامن الاجتماعي لمحافظة جنوب سيناء يتابع الاستعدادات النهائية للقرية التراثية بشرم الشيخ والمزمع افتتاحها على هامش انطلاق فعاليات المهرجان المصرى الاماراتى الثانى للهجن والتراث.

- التضامن الاحتماعي تهيب بالجمعيات والمؤسسات الأهلية سرعة توفيق أوضاعها قبل 12 إبريل ابريل الجاري، والقباج تعلن عن انتهاء 35,653 جمعية ومؤسسة أهلية واجنبية واتحاد من تقديم طلبات توفيق الأوضاع.

- القباج تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاحتماعي ومؤسسة حياة كريمة لطرح شهادة حياة كريمة بحد ادنى 500جنيه وبدون حد أقصى، وتؤكد أن بنك ناصر الاحتماعي في طور التوسع في الشراكات التنموية والاستثمارية في كافة محافظات مصر.

- القباج تترأس اجتماعاَ لقيادات العمل بقطاع الحماية بالوزارة لمتابعة آليات العمل للفترة القادمة والإجراءات النهائية لبدء صرف تكافل وكرامة في موعده بمنتصف ابريل الجارى بعد زيادته 25%.

- من مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية، القباج تشهد اجراء القرعة الالكترونية لحج الجمعيات الاهلية للموسم الحالي وتعلن عن تكلفة الحج لثلاث مستويات متنوعة، وتشيد بأداء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة في تنظيم حج اقتصادي بأعلى جودة.

القباج تستقبل المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية لمناقشة سبل التعاون

وزيرة التضامن الاحتماعي تستقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لبحث سبل تعاون خبراء الأكاديمية في تقييم شركات ومشروعات بنك ناصر الاجتماعي.

- استمرار فعاليات معرض ديارنا عربية والمعرض يستقبل زواره حتى 20 من ابريل الجاري.

- تحت مظلة برنامج "التربية الإيجابية... مشاركة، التضامن الاجتماعي تقوم بتدريب مكثف للمشرفين على الحضانات ومؤسسات الرعاية على التربية الإيجابية، وتقيم حفلات وأنشطة ترفيهية لأبناء مصر من الأيتام في إطار احتفالات شهر إبريل بالأيتام.