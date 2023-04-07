شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يتفقد عددا من مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الجمعة، عدداً من مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، التي تشهد تطوير بعض المحاور الطولية والعرضية

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الجمعة، عدداً من مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، التي تشهد تطوير بعض المحاور الطولية والعرضية، وإنشاء أخرى جديدة، بإجمالي أطوال يصل إلى 200 كم. قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، إن خير الناس هم هؤلاء الذين يصونون اليتامى ويقدمون لهم جناح الحب والرحمة والعطف، وأضافت فى منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فى يوم اليتيم أود أن أؤكد واجبنا جميعًا تجاه أبنائنا وبناتنا من الأيتام وحقهم في الرعاية والحماية الاجتماعية. أعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم الجمعة، عن قلق مصر البالغ نتيجة التصعيد المتسارع والخطير الذي تشهده المنطقة علي مدار الـ 48 ساعة الماضية، على إثر اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى واعتدائها على المصلين والمعتكفين، وما تلا ذلك من إطلاق لصواريخ تجاه إسرائيل، وضربات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق بجنوب لبنان وقطاع غزة، مع استمرار المواجهات والعنف بأشكال وصور مختلفة. مصر تعرب عن قلقها البالغ نتيجة التصعيد المتسارع والخطير فى المنطقة السيدة انتصار السيسى: خير الناس من يصونون اليتامى ويقدمون لهم الحب والرحمة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، ارتفاعا فى درجات الحرارة على الأنحاء كافة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. غدا ارتفاع بالحرارة على الأنحاء كافة والعظمى بالقاهرة 32 وأسوان 38 درجة

افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة 41 مسجدًا، منها 36 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1053 مسجدًا، منها 857 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و196 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح العملاء المخصص لهم قطع أراض سكنية صغيرة بالمدن الجديدة، مهلة بدون مقابل، توازى 20 % من المدة الأصلية للتنفيذ، وذلك لاستكمال تنفيذ البناء، (ما عدا ابنى بيتك )، وذلك للأراضي التي تم استلامها من عام 2017 حتى تاريخ الإعلان، لاستكمال التنفيذ، مع السماح خلال المهلة الممنوحة باستخراج التراخيص، على أن يطبق ذلك على الأراضي الساري تخصيصها، أو الملغاة لعدم التنفيذ عن تلك الفترة، ولم يتم سحبها لحوزة الجهاز، ولم يتم طرحها على الموقع الإلكتروني للهيئة. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأزمات الاقتصادية العالمية المتشابكة بدءًا من جائحة كورونا ، وحتى الحرب فى أوروبا، تفرض تحديات ضخمة على موازنات مختلف الدول، وتتضاعف حدة هذه الصدمات الخارجية على الاقتصادات الناشئة، حيث تُواجه ضغوطًا مركبة نتيجة الحاجة إلى تمويل للوفاء بالالتزامات الحتمية من صحة وتعليم وغذاء ووقود وغيرها فى ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع والخدمات، وتوفير حزم مالية للتوسع فى الدعم والحماية الاجتماعية للفئات والقطاعات الأكثر تضررًا، لتخفيف الآثار المترتبة على الموجة التضخمية المستوردة، فى وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية للحصول على التمويل، أمرًا أكثر صعوبة، وكُلفة، موضحًا أن جائحة كورونا أثبتت صحة الرؤية المصرية التى تعكسها قرارات القيادة السياسية بتبني نظام التأمين الصحي الشامل، والمبادرات الرئاسية للتخلص من فيروس سي، وإنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة، على نحو أسهم فى تقليل المخاطر التى كان من الممكن أن يتعرض هؤلاء المرضى فى ظل هذا الوباء قبيل تماثلهم للشفاء. اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلى اليوم الجمعة، على عشرات المصلين، الذين حاولوا دخول المسجد الأقصى، لأداء صلاة الفجر. مقتل إسرائيليتين وإصابة أخرى بجروح خطيرة فى إطلاق نار بمنطقة الأغوار أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية اليوم الجمعة، مقتل امرأتين وإصابة أخرى بجروح خطرة فى عملية إطلاق نار قرب مستوطنة فى منطقة الأغوار شمال مدينة أريحا. مقتل إسرائيليتين وإصابة أخرى بجروح خطيرة فى إطلاق نار بمنطقة الأغوار شرطة الاحتلال الإسرائيلى تعتدى على المصلين عند باب حطة فى المسجد الأقصى المالية: زيادة المخصصات المالية للقائمين على تقديم الخدمات الصحية

الرئيس السيسي: تطوير المحاور والطرق لتحسين معيشة المواطن وتحقيق عوائد اقتصاديةالأوقاف تفتتح 41 مسجدا منها 36 إحلالا وتجديدا بالمحافظاتالإسكان: منح أصحاب الأراضى السكنية بالمدن الجديدة مهلة لاستكمال التنفيذ