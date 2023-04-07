شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة "مصر فجر الضمير" بمركز دراسات الشرق الأوسط بباريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت في السابعة مساءً اليوم الجمعة، بالعاصمة الفرنسية باريس ندوة مركز دراسات الشرق الأوسط «سيمو»، تحت عنوان «مصر فجر الضمير».

يتحدث فى الندوة التي تعقد بفندق لو كريون التاريخي المطل على المسلة الفرعونية كل من أحمد عيسى وزير السياحة والآثار،والدكتور زاهى حواس عالم المصريات الشهير،والكاتب الصحفى عبد الرحيم علي مدير مركز سيمو بباريس.

ويحضر الندوة لفيفا من رؤساء تحرير الصحف الفرنسية، وعددا من نواب البرلمان بغرفتيه، وكذا عددا من كبار السياسيين وعلماء المصريات.

وتعقد الندوة على هامش فعاليات معرض الملك رمسيس الثانى وذهب الفراعنة، الذى انطلق يوم الخميس 6 إبريل فى باريس، ويستمر خمسة أشهر في العاصمة الفرنسية.