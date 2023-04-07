شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندى بقناة الناس: التعددية المذهبية تقضى على الفكر المتطرف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإمام الشافعي فاق الدنيا بعلمه، بسبب قدرته على التغيير وتراجعه في الفتوى، لافتا إلى أن تمسك الناس بمذهب واحد تسبب في مشاكل كثيرة نتيجة الأحادية في التفكير، ما أدى إلى التطرف والجنوح، ولذلك أرى أن روشتة العلاج هو التعددية المذهبية واحترام المذاهب الأخرى.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج "فكر صح"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الجمعة: "تخيل سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يستشير أصحابه بأمر من الله، فيما ليس فيه وحي يعنى أمر من الله، طيب التعددية الفقهية والآراء أمر حسن ما دام لا يخالف الوحي الرباني".

واستكمل الجندي: "أصحاب المدرسة المتطرفة لا يستطيعون استحمال الإمام الشافعي، لأنه رمز القدرة على التغيير، عشان كده مش مبسوطين من تقديمه في مسلسل".

وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.