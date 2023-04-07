شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ إعلام: مسلسلات رمضان 2023 للمتحدة متنوعة وتعزز الوعى لدى الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة مرفت عبد الحميد مسئول قسم العلاقات بكلية الإعلام جامعة النهضة، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم دراما متنوعة خلال هذا العام وهو ما انعكس واضحًا من تعليقات الجمهور على مسلسلات رمضان 2023 مشيرة إلى اهمية استعادة الدراما التاريخية لاهميتها فى ترسيخ ذهن الشباب بالحقائق.

وأضافت مرفت عبد الحميد فى تصريحات لً" الخليج 365" أن انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمسلسل الكتيبة 101 خطوة هامة وممتازة ونحن بحاجة لهذه الاعمالً من الدراما حتى لا ننسى جرائم جماعة الإخوان ونحتاج إلى مزيد من الاعمال الوطنية فى قوالب درامية مختلفة على مدار العام لدورها فى غرس قيم الانتماء والولاء لدى الشباب .

وأكدت أن المسلسلات الكرتونية التى اعادت انتاجها الشركة المتحدة للخدمات مهمة وفكر جديد وكانت مطلوبة خاصة وأن هذا النوع يساهم على لم شمل الأسرة أثناء رمضان وكان هذا الشكل من الدراما الرمضانية تتعرض لطمس منذ فترة لتراجع انتاجه، مشيدة بالتنوع فى مسلسلات رمضان مؤكدة أنها ظاهرة ايجابية تلبى كافة الاذواق داخل الأسرة المصرية على حسب المراحل العمرية بالأسرة.

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 بعدد من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكرميديا والاعمال الدينية والتاريخية اذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم ، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو ، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة وجعفر العمدة