شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.. أشهر الخرافات حول الحمل (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت أحد مشاهد الحلقة 13 من مسلسل 1000 حمد لله على السلامة، بطولة النجمة يسرا، شمياء سيف ويسرا ومحمد ثروت عن تقاليع الحوامل الغريبة، حيث كانت تتوحم فوقية، وترغب في تناول المشبك، خوفاُ أن الطفل يظهر على وجهه المشبك، ولهذا نستعرض في الإنفوجراف التالى أغرب الخرافات حول الحمل.



