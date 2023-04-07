شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين تفتتح عددا من المداخل والمخارج للمصلين بالمسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عددا من المداخل الرئيسة بالمسجد الحرام لدخول وخروج المصلين وهي مدخل (91، و90، و89 و88 و87) لمصليات الدور الأرضي، ومدخل جسر أجياد ومدخل سلم 91 ومدخل سلم 84 ومدخل سلم 74 ومدخل الشبيكة لمصليات الدور الأول والسطح.

وقال مدير إدارة تفويج المصلين خلف بن نجر العتيبي: تم فتح المداخل والمخارج لمنع الازدحام والتجمع داخل المصليات، وفي حال امتلائها يتم توجيه المصلين إلى مصليات التوسعة السعودية الثالثة ومصليات الساحات.

وأضاف: الإدارة تقوم بتفقد وتهيئة المصليات لاستقبال القاصدين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بفتح أكبر عدد من المصليات؛ تزامناً مع زيادة الأعداد خلال شهر رمضان المبارك لأداء الصلوات المفروضة وصلاة التراويح بكل يسر وسهولة، كما تحرص الإدارة على عدم الجلوس في المشايات الرئيسة والفرعية المؤدية إلى الطواف والمصليات للتأكد من انسيابية الحركة داخلها، ويأتي ذلك ضمن التسهيل على قاصدي المسجد الحرام.