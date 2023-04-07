شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الأوقاف تفتتح 41 مسجدا منها 36 إحلالا وتجديدا بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها افتتاح وزارة الأوقاف، 41 مسجدًا، منها 36 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1053 مسجدًا.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة 41 مسجدًا، منها 36 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1053 مسجدًا، منها 857 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و196 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح العملاء المخصص لهم قطع أراض سكنية صغيرة بالمدن الجديدة، مهلة بدون مقابل، توازى 20 % من المدة الأصلية للتنفيذ، وذلك لاستكمال تنفيذ البناء، (ما عدا ابنى بيتك )، وذلك للأراضي التي تم استلامها من عام 2017 حتى تاريخ الإعلان، لاستكمال التنفيذ، مع السماح خلال المهلة الممنوحة باستخراج التراخيص، على أن يطبق ذلك على الأراضي الساري تخصيصها، أو الملغاة لعدم التنفيذ عن تلك الفترة، ولم يتم سحبها لحوزة الجهاز، ولم يتم طرحها على الموقع الإلكتروني للهيئة. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأزمات الاقتصادية العالمية المتشابكة بدءًا من جائحة كورونا ، وحتى الحرب فى أوروبا، تفرض تحديات ضخمة على موازنات مختلف الدول، وتتضاعف حدة هذه الصدمات الخارجية على الاقتصادات الناشئة، حيث تُواجه ضغوطًا مركبة نتيجة الحاجة إلى تمويل للوفاء بالالتزامات الحتمية من صحة وتعليم وغذاء ووقود وغيرها فى ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع والخدمات، وتوفير حزم مالية للتوسع فى الدعم والحماية الاجتماعية للفئات والقطاعات الأكثر تضررًا، لتخفيف الآثار المترتبة على الموجة التضخمية المستوردة، فى وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية للحصول على التمويل، أمرًا أكثر صعوبة، وكُلفة، موضحًا أن جائحة كورونا أثبتت صحة الرؤية المصرية التى تعكسها قرارات القيادة السياسية بتبني نظام التأمين الصحي الشامل، والمبادرات الرئاسية للتخلص من فيروس سي، وإنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة، على نحو أسهم فى تقليل المخاطر التى كان من الممكن أن يتعرض هؤلاء المرضى فى ظل هذا الوباء قبيل تماثلهم للشفاء. اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلى اليوم الجمعة، على عشرات المصلين، الذين حاولوا دخول المسجد الأقصى، لأداء صلاة الفجر. مقتل إسرائيليتين وإصابة أخرى بجروح خطيرة فى إطلاق نار بمنطقة الأغوار أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية اليوم الجمعة، مقتل امرأتين وإصابة أخرى بجروح خطرة فى عملية إطلاق نار قرب مستوطنة فى منطقة الأغوار شمال مدينة أريحا. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. ارتفاع درجات الحرارة اليوم على الأنحاء كافة والعظمى بالقاهرة 32 وأسوان 38 درجة مقتل إسرائيليتين وإصابة أخرى بجروح خطيرة فى إطلاق نار بمنطقة الأغوار شرطة الاحتلال الإسرائيلى تعتدى على المصلين عند باب حطة فى المسجد الأقصى المالية: زيادة المخصصات المالية للقائمين على تقديم الخدمات الصحية

الأوقاف تفتتح 41 مسجدا منها 36 إحلالا وتجديدا بالمحافظاتالإسكان: منح أصحاب الأراضى السكنية بالمدن الجديدة مهلة لاستكمال التنفيذ