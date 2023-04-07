شكرا لقرائتكم خبر عن عميدة إعلام عين شمس تشيد بمسلسل سره الباتع.. وتؤكد: يرصد كفاح مصر ضد الاستعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتورة هبة شاهين عميدة كلية الإعلام بجامعة عين شمس، بمسلسل سره الباتع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشيرة إلى أن المسلسل يعرض حقبة تاريخية زمنية وقت الحملة الفرنسية .

وأضافت عميدة كلية الإعلام بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المسلسل يعرض بشكل درامى مميز ويسلط الضوء على كفاح مصر ضد الاستعمار .

وتدور الأحداث حول الشاب الذى يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود فى إحدى قرى الريف المصرى، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويكتشف أن صاحب المقام لعب دورا مهما فى مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد القادة ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهى وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط فى يده، لكن يقع الجنود فى ورطة عندما يقوم الشباب فى القرى التى يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".

ولاقت الأعمال الفنية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تعرض فى دراما رمضان 2023، إشادات واسعة من المجلس القومى للمرأة، لما تقدمه هذه الأعمال من قضايا تمس المجتمع وتعالج قضاياه .

وكان الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، قد أكد إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت بشكل ملحوظ مع بداية موسم دراما رمضان في جذب الأنظار محليا وإقليميا، مما يؤكد دور الفن كواحد من أهم القوى الناعمة التي تمتلكها مصر منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن الدراما المنتجة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام تميزت بتنوع غير مسبوق ما بين التاريخي، بالإضافة إلى أعمال تتناول حقب زمنية مختلفة فضلا عن دعم وتعزيز قضايا المرأة، والمساهمة في تسجيل بطولات شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة.