شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ خالد الجمل يكشف أهم رسالة للإمام الشافعى فى الحلقة الخامسة عشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامى والخطيب بالأوقاف، إن الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "رسائل الإمام" نستخلص منها أهم قواعد تربية وتهذيب النفس .

وتابع: في اليوم الخامس عشر من رسائل الأمام الشافعي نرصد رسالة هامة جدا نخرج منها بعدة قواعد هامة لمن أراد أن يتعلم كيف تكون تربية النفس السليمة وذلك لكل عالم ولكل متعلم.

- الإمام الشافعي في مجلسه يغضب من طريقة سؤال أحد تلاميذه له في موضوع ما .. فيرد الإمام عليه ردا حادا .. ليقوم التلميذ من مجلس الإمام غاضبا منسحبا.

وبعد الدرس يفاجأ التلميذ بباب بيته يطرق وإذا بالإمام الشافعي يقف عند الباب معتذرا لتلميذه بما يجبر خاطره ثم يقول له ناصحا مبتسما:

" لا تحاول الانتصار في كل الإختلافات فأحيانا كسب القلوب يكون أولي من كسب المواقف"

(من هذا الرسالة نخرج بعدة قواعد منها:

١ - الاعتذار يميت الخصومة

٢ - العالم هو من يفعل ما يأمر به غيره أولا

٣ - شكل إعتذارك يعرفنا قدر علمك

٤ - سرعة قبولك المعذرة يعرفنا قدر دينك

٥ - جبر الخواطر يزيدك عزة

٦ - مهما كان قدرك وعلمك راجع نفسك كل ليلة

٧ - قد يخطئ القدوة أحيانا فكلنا بشر

٨ - لا تخاطب معلمك كما تخاطب أقرانك مهما حدث.