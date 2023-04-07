وزير النقل يزور ميناء السخنة ويتناول الإفطار مع العاملين بمشروع استكمال التطوير

القاهرة - سامية سيد - زار المهندس كامل الوزير- وزير النقل ميناء السخنة أمس الخميس لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ مشروع استكمال تطوير الميناء، حيث استعرض الوزير مع مدير وقيادات الميناء نسب تنفيذ الأعمال، حيث بلغت أعمال تنفيذ الحفر الجاف 86%، كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكك الحديدية 60% والأرصفة 76%، وحواجز أمواج الميناء 88% والطرق الداخلية 49% .

كما استعرض وزير النقل مخطط استخدامات الأرصفة الجديدة ذات الأنشطة المتنوعة منها رصيف الحاويات بطول (5260) مترا وساحات تداول (٣,٢٧٤,٥٢٤) متر مربع، ورصيف البضائع العامة بطول (6877) متر وساحات تداول بمساحة (٣,٢٦٤,٠٥٥) متر مربع، ورصيف دحرجة السيارات بطول (1285) مترا وساحات تداول بمساحة (٤٧٧,٠٩١) متر مربع، ورصيف البضائع الكيماوية القابلة للاشتعال بطول (1400) متر وساحات تداول بمساحة (632.183) متر مربع ، ورصيف الفحم بطول (730) متر وساحات تداول بمساحة (458.010) متر مربع ،ورصيف صب سائل بطول (1180) متر وساحات تداول بمساحة (430.398) متر مربع ، ورصيف متعدد الاستخدامات بطول (684) متر وساحات تداول بمساحة (85,500) متر مربع، كما اطلع على مقترحات تكويد الأرصفة والساحات تبعاً لماهو معمول به بالمعايير العالمية.

ووجه الوزير إلى تنفيذ كافة الاعمال وفقًا لمعايير الجودة العالمية مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، خاصة مع أهميته والذي تم وضع المخطط العام له؛ ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، وليكون أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا، ويساهم في زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط

مشيراً إلى أن الشركات العالمية الكبرى التي تعمل في مجال تشغيل وإدارة المحطات والتي لها خطوط ملاحية عالمية لها اهتمام كبير بالمحطات الجديدة بالميناء والتي كان آخرها التوقيع مع تحالف هاتشيسون العالمية على عقدي مشروعي إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة وإنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة وذلك في اطار مشروع إنشاء محور السخنة / الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط بالتعاون مع تحالف (هاتشسون- COSCO - CMA- MSC)) والذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب المحور باستغلال القطار الكهربائي السريع لنقل الحاويات، والربط مع مناطق الإنتاج والاستهلاك والمراكز اللوجيستية والموانئ الجافة، عبر الممر اللوجيستي وتحقيق الاستفادة القصوى من البنية الأساسية للموانئ المصرية والنقل متعدد الوسائط ويشمل الطرق، والسكك الحديدية، والنقل النهري، واستغلال المحطتين كبوابات لتقديم سلاسل متكاملة للإمداد لخدمة التجارة العالمي

جدير بالذكر أن أعمال تطوير ميناء السخنة تتضمن إنشاء 5 أحواض جديدة و18 كيلومتر أرصفة بحرية بعمق 18 متراً ، وإنشاء ساحات تداول بمساحة 8.6 مليون متر مربع ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 6.3 كم2 تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 17 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين /مرسى مطروح، بالإضافة إلى طريق شرياني بطول 17 كم رصف خرساني 6 حارة، ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أى تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 مترا.

وفي ختام زيارته للميناء تناول وزير النقل وجبة الإفطارمع العاملين والمهندسين العاملين بالمشروع.