شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل إعلام القاهرة: المتحدة نجحت فى تقديم وجبة رمضانية متنوعة ذات موضوعات جادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة سلوى العوادلى وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت فى تقديم وجبة متنوعة من المسلسلات الرمضانية خلال هذا العام ما بين المسلسلات الدينية والثقافية والاجتماعية والوطنية وتشبع كل الرغبات داخل الأسرة المصرية .

وأضافت الدكتورة سلوى العوادلى فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن الشركة المتحدة فى إنتاج رمضان 2023 تقدم تنوعا شديدا فى مضمون المسلسلات وكلها موضوعات جادة وعلى مستوى راقى وموضوعات ثقافية يعتد بها بشكل كبير وتساعد فى الحفاظ على الهوية المصرية.

وتابعت وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة أن مسلسل الكتيبة 101 للشركة المتحدة والمذاع خلال شهر رمضان فى توقيت هام لانه يعزز الانتماء ويقوى هوية المصريين من الشباب والأجيال الحديثة وأيضا مسلسل سره باتع الذى يعزز الانتماء ويتضمن ويسرد معلومات تاريخية كثيرة تهم قطاع كبير من الجمهور، متابعة المتحدة تقدم هذا الموسم الرمضانى تنوع ثقافى فى المضامين الإعلامية.

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 بعدد من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكرميديا والاعمال الدينية والتاريخية اذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم ، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو ، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة وجعفر العمدة