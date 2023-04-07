شكرا لقرائتكم خبر عن تداول سلعة الذرة الصفراء على منصة البورصة المصرية للسلع بعد نجاح تداول الأقماح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع، أنه اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية فى تنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والأساسية منها، وكذا العمل على إتاحة السلع وضبط واستقرار أسعارها، ومساهمة من وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع البورصة المصرية للسلع لتوفير الأعلاف لصغار مربي الدواجن، فقد قررت وزارة التموين طرح كميات من المخزون لديها من سلعة الذرة الصفراء المستوردة لصالح مصانع أعلاف الدواجن ذات الطاقات الإنتاجية المتوسطة "طاقة إنتاجية من 20 إلى 100 طن يوم" لتحويلها الى علف للدواجن لصالح صغار مربى الدواجن .

وفى هذا الإطار تعلن البورصة المصرية للسلع بضرورة قيام مصانع الاعلاف بتسجيل عضويتها فى البورصة المصرية للسلع عبر الرابط الآتى:

‏http://www.emx.com.eg/MembersReg.aspx

وشدد الدكتور إبراهيم عشماوى على ضرورة الإلتزام بالضوابط والمحددات المنشورة علي موقع البورصة المصرية للسلع في هذا الشأن علي ان تبدأ المصانع في تسجيل عضويتها بالبورصة المصرية للسلع ابتداء من غدا السبت الموافق 8 ابريل وحتى يوم الثلاثاء 11 ابريل حتي يمكنها شراء الذرة الصفراء عبر منصة البورصة المصرية للسلع قريباً مع تحويل كميات الذرة الصفراء المشتراة الى علف دواجن ومن ثم بيع ذلك العلف الي صغار مربي الدواجن مع الإفصاح عن الجهات المشتراة للأعلاف واحجام الأعلاف التي تم بيعها لصالح صغار مربى الدواجن لافتا بوجوب البيع لجهات لديها بطاقة ضريبية وسجل تجارى سارى على ان تكون انتاجية تلك الجهات بحد أقصى 20 ألف طائر عام.