شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز ما حدث فى 16 رمضان.. وصول الرسول محمد وجيش المسلمين إلى بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهر رمضان شهر الخير والبركات، ونتناول طوال هذا الشهر الفضيل أبرز الأحداث التاريخية والإسلامية التى وقعت فى كل يوم من أيامه.

2هـ - وصول الرسول محمد وجيش المسلمين إلى بدر، وإذا بقريش قد سبقوهم إليها، وقد نزلوا بالعدوة القصوى من المدينة، وهو الجانب الجنوبي من بدر، فنزل النبي وأصحابه بالعدوة الدنيا من المدينة، وهو الجانب الشمالي من بدر، استعدادًا للموقعة الحاسمة بين الطرفين.

385هـ - الفاطميون ينادون في القاهرة لكل من كان من أهل السلاح أن يخرج ليأخذ الرزق الكثير، وذلك لحشد العساكر لحراسة النواحي البعيدة من الشام بعد أن تفاقم تهديد الروم البيزنطيين للبلاد الشامية.

394هـ - الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله يأمر بعزل القاضي الحسين بن النعمان بعد أن تضايق من علو نفوذه واستكباره، ويولّي مكانه في القضاء عبد العزيز بن النعمان الذي نزل في موكب عظيم إلى جامع عمرو بن العاص.

409هـ - المسلمون في كشمير يصومون لأول مرة، وذلك بعد أن زحف القائد محمود بن سُبُكْتِكِيْن الغزنوي إلى تلك البلاد لفتحها، وعند وصوله إلى حدود الولاية، خرج إليه حاكمها، فرحب به وأسلم على أيديهم من دون قتال، وصام هو وشعبه ما تبقى من رمضان.

فى السادس عشر من شهر رمضان عام 845هـ الموافق 27 يناير 1442م، توفى أحمد بن على المقريزى، المؤرخ المشهور، وصاحب كتاب (المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار)، وله كتب أخرى.