93 % من القراء يؤيدون تشديد ضوابط واشتراطات حيازة الكلاب الخطرة والمفترسة

وأيد 93% من القراء مطالب تشديد ضوابط واشتراطات حيازة الكلاب الخطرة والمفترسة، بينما عارض 7% من القراء مطالب تشديد ضوابط واشتراطات حيازة الكلاب الخطرة والمفترسة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012