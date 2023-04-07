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شكرا لقرائتكم خبر عن 93 % من القراء يؤيدون تشديد ضوابط واشتراطات حيازة الكلاب الخطرة والمفترسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تشديد ضوابط واشتراطات حيازة الكلاب الخطرة والمفترسة؟، أيد غالبية القراء مطالب تشديد ضوابط واشتراطات حيازة الكلاب الخطرة والمفترسة.
وأيد 93% من القراء مطالب تشديد ضوابط واشتراطات حيازة الكلاب الخطرة والمفترسة، بينما عارض 7% من القراء مطالب تشديد ضوابط واشتراطات حيازة الكلاب الخطرة والمفترسة.
نتيجة الاستطلاع