أخبار مصر

93 % من القراء يؤيدون تشديد ضوابط واشتراطات حيازة الكلاب الخطرة والمفترسة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 93 % من القراء يؤيدون تشديد ضوابط واشتراطات حيازة الكلاب الخطرة والمفترسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تشديد ضوابط واشتراطات حيازة الكلاب الخطرة والمفترسة؟، أيد غالبية القراء مطالب تشديد ضوابط واشتراطات حيازة الكلاب الخطرة والمفترسة.

وأيد 93% من القراء مطالب تشديد ضوابط واشتراطات حيازة الكلاب الخطرة والمفترسة، بينما عارض 7% من القراء مطالب تشديد ضوابط واشتراطات حيازة الكلاب الخطرة والمفترسة.

 


نتيجة الاستطلاع

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا