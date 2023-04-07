شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستخدم أدوية الحموضة مع الصيام؟ هيئة الدواء تعلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن آلية استخدام أدوية الحموضة في الصيام وقالت هيئة الدواء: يوجد أشكال صيدلية مختلفة لأدوية الحموضة، وكل نوع بتختلف طريقة استخدامه عن النوع التاني.

وقالت هيئة الدواء: الأقراص يفضل تناولها بعد الإفطار على تمرة وماء، ثم الانتظار لنصف ساعة، ثم تناول الوجبة، أو قبل السحور بنصف ساعة.​

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وتابعت: تستخدم أقراص المضغ سريعة المفعول، أو الشراب عند الشعور بحرقان المعدة، على أن يفصل بين الجرعات بما لا يقل عن ساعتين.​

ونصحت هيئة الدواء المصرية بتجنب تناول المأكولات والمشروبات التي تتسبب في تهيج المعدة، مثل القهوة والشاي والأطعمة الدسمة أو الحارة، في حال استمرار الأعراض بعد تناول الأدوية ويجب مراجعة​ مقدم الرعاية الصحية.​