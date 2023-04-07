شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفوائد الاقتصادية لإنشاء أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر
تبدأ هذه الفوائد الاقتصادية لانشاء مشروع اول محطة لإنتاج الطاقة من المخلفات، من وجود استثمارات أجنبية بمصر فى المنطقة الصناعية بابو رواش فى محافظة الجيزة مقر المشروع تصل قيمتها 120 مليون دولار امريكي استثمارات اجنبية.
من ضمن الفوائد الاقتصادية أيضا أنه يتم تنفيذ حوالي 40٪ من أعمال المقاولات بايادى عمال وشركات مصرية، وهو مما يساهم في توطين صناعة جديدة في مصر.
وتتضمن أيضا الفوائد الاقتصادية تنفيذ و بناء جزء من المعدات داخل مصانع وزارة الإنتاج الحربي، إضافة إلى العمل مع الجامعات المصرية لدعم البحث العلمي فيما يخص مجال تحويل المخلفات الى طاقة كهربية.
من الفوائد البيئة أيضا للمشروع أنه سيساهم في إيجاد بيئة أنظف ومستقبل أنظف لأجيالنا القادمة، حيث انه سيسهم في الحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين.
يذكر أن المشروع تم تطويره تحت إشراف وزارة البيئة والتعاون مع الوزارات المعنية التى يصل عددها 6 وزارات ، لتصبح أول محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة في مصر، من خلال تطبيق مفهوم (البناء والملكية والإدارة)، للتخفيف عن الحكومة ماليا، اذ سيقوم تحالف رينرجي جروب عبى شركاته مع وزارة الانتاج الحربي وشركة جرين تك ايجيبت وشركة اوك القابضة، ببناء وتملك وتشغيل المشروع لمدة 25 عامًا، ثم تنتقل ملكية المحطة بعدها إلى محافظة الجيزة.