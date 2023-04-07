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تعرف على كيفية حجز موعد بوحدات التراخيص إلكترونيا

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القاهرة - سامية سيد - استحدثت بوابة المرور الإلكترونية خطوة جديدة لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين من خلال حجز موعد بوحدات التراخيص واشترطت مجموعة من الخطوات التى يجب توافرها ومنها :

 

- بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى المفعول.

 

- السداد بكافة أنواع كروت الأئتمان ولا يوجد تعامل نقدى.

 

- تقدم الخدمة لمركبات الملاكي أو الدراجة النارية الأقل من 2030 سى سي.

 

- وجود شهادة براءة ذمة سارية.

 

- يتم قبول خطابات رفع أو تجديد الحظر البنكية فقط للأفراد وليس الشركات، ولا يتم قبول خطابات رفع أو تجديد الحظر الصادره من الشركات المختلفة.

 

- يتم قبول التوكيلات المميكنة المؤمنة فقط لوكيل واحد فقط من المالك، ويشترط ألا يكون قد مضي علي التوكيل ثلاثة اعوام من تاريخ صدوره.

 

- يتم تقديم مذكرة فقد للرخصة المطلوب استخراج بدل فاقد لها تكون صادرة من قسم الشرطة المختص.

 

- يتم تقديم الرخصة التالفة فى حالة طلب "بدل تالف رخصة قيادة/ تسيير".

 

- تقدم خدمات رخص القيادة لرخص القيادة المطورة فقط (موضح بها الرقم القومي).

 

- لا يتم تقديم الخدمات الآتية : ( نقل القيد – نقل الملكية – خدمات الأجانب – خدمات الشركات ).

 

- لا يتم التعامل مع تصاريح التسيير، وعدم قبول الدمغ المحلى.

 

- لا يتم التعامل مع خطابات التجديد أو رفع الحظر الورقي والوحدات تعمل بالتكامل الإلكتروني مع كافة البنوك علي مستوي الجمهورية.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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