شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز 6 أهداف لمسابقة التعليم العالى لأفضل جامعة صديقة للبيئة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل الجامعات التقدم فى مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2023، والتي تُقام خلال الفترة من 1 أبريل وحتى يوليو القادم، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إذ تقوم الجامعات برفع ملفات التقدم للمسابقة خلال الفترة من 1-7 أبريل الجاري.
وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” تفاصيل المبادرة وأهدافها حيث تهدف المسابقة إلى:
1- الوصول إلى جامعات مصرية خضراء (صديقة للبيئة)
2- قياس مدى التزام الجامعات بالمُشاركة فى تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة ومدى مراعاتها لمعايير البنية التحتية
4- التعرف على معايير إدارة المُخلفات، ومعايير إدارة المياه، ومعايير النقل داخل الجامعة وتحسينها
5- الاطلاع على معايير جودة البيئة ومعايير إدارة الأزمات ومعايير التعلم والبحث العلمى
6- ورؤية ورسالة الجامعة للحفاظ على البيئة والاستدامة.
ومن المقرر يتم دراسة الملفات المُقدمة من الجامعات خلال الفترة من 8 أبريل وحتى 7 مايو القادم، ثم يتم إعلان القائمة المُصغرة لأفضل 6 جامعات ومواعيد قيام لجنة المسابقة بزيارة أفضل 6 جامعات يوم 8 مايو، يعقُبها تنظيم زيارات لأفضل 6 جامعات خلال الفترة من 13 مايو وحتى 1 يونيو، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية لأفضل جامعات صديقة للبيئة خلال شهر يوليو القادم.