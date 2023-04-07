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ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 7/4/2023 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 4:09  ص

موعد صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:17 م

موعد صلاة العشاء  7:36

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 4:12 ص

موعد صلاة الظهر 12:02

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:22 م

موعد صلاة العشاء 7:43 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:04

موعد صلاة الظهر 11:53 م

موعد  صلاة العصر 3:27 م 

موعد صلاة المغرب 6:14 م

موعد صلاة العشاء 7:33  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:01

وقت صلاة الظهر 11:45 

موعد صلاة  العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 6:04 م

وقت صلاة العشاء 7:20 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:11  ص

موعد صلاة الظهر 11:51 ص

موعد صلاة العصر 20: 3

موعد صلاة المغرب 6:09 م

موعد صلاة العشاء 7:23

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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