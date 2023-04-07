شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 7/4/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:09 ص

موعد صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:17 م

موعد صلاة العشاء 7:36

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:12 ص

موعد صلاة الظهر 12:02

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:22 م

موعد صلاة العشاء 7:43 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:04

موعد صلاة الظهر 11:53 م

موعد صلاة العصر 3:27 م

موعد صلاة المغرب 6:14 م

موعد صلاة العشاء 7:33 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:01

وقت صلاة الظهر 11:45

موعد صلاة العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 6:04 م

وقت صلاة العشاء 7:20 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:11 ص

موعد صلاة الظهر 11:51 ص

موعد صلاة العصر 20: 3

موعد صلاة المغرب 6:09 م

موعد صلاة العشاء 7:23