شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف هانى السيسى رئيسا لمدينة الحوامدية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارا بحركة محدودة لعدد من رؤساء المراكز والمدن، وذلك فى إطار سعى المحافظة لضخ دماء جديدة في المناصب القيادية بالمراكز والأحياء وتصعيد القيادات المتميزة لتولى المسئولية لضبط منظومة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الحركة التي أصدرها محافظ الجيزة تكليف هاني السيسي رئيسا لمركز ومدينة الحوامدية، والذي شغل منصب رئيس الوحدة المحلية بجزيرة الوراق، ثم مساعد رئيس حي الوراق، وانتقل لمنصب نائب رئيس حي الوراق، ثم قائم بأعمال رئيس حي الوراق لمدة عام ونصف، ومن ثم نائبا لرئيس حي الوراق.

وتضمنت الحركة تكليف محمود عبد الحليم رئيسا لمركز ومدينة العياط، والذي كان يشغل منصب رئيساً للوحدة المحلية لمدينة الحوامدية.

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المكلفين الجدد بتكثيف العمل الميداني والمتابعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ خطط المحافظة وبرامج التنمية الموجهة لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم كل بنطاقه.

وأكد على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين أولًا بأول وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات وعدم السماح بالتعدي على الطريق العام؛ لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

ووجه المحافظ بالتواجد الدائم بالشارع ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها وتذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد.