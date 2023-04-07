شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 60 كيلو لحوم فاسدة بمحال فى حدائق الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواصلة حملات تمشيط المحال والأسواق والمطاعم من المنتجات والسلع الغذائية الغير مطابقة للمواصفات، حفاظا على السلامة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الإطار شنت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطب البيطري وحي الهرم حملات على محلات الجزارة والمطاعم والمحلات التجارية بالتنسيق مع شرطة المرافق والتموين والإشغالات، أسفرت عن ضبط ومصادرة 60 كيلو لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي والتحفظ على اللحوم وتحرير محضرين مخالفة بمعرفة الطب البيطري واتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويُذكر أن محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين تمكنت من ضبط 4 أطنان لحوم ومصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع تحرير 43 محضرا للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك من خلال الحملات التي تم تنفيذها خلال شهر على محلات الجزارة وأكمنة السيارات ومنافذ وثلاجات اللحوم.

وخلال حملة لمديرية الطب البيطري ومباحث التموين بمحافظة الجيزة تم ضبط أشخاص أثناء القيام بتهريب 150 كجم لحوم حمير مذبوحة وموردة للسيرك إلى خارجه قبل تداولها بالأسواق وتم ضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتحريز المضبوطات لاستكمال الإجراءات.