شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الرئيس السيسى خلال حوار مفتوح مع أهالى الأسمرات.. (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رسائل مهمة بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حوار مفتوح مع أهالى الأسمرات، وقال إننا حياة كريمة نتحدث عن 60 مليون مواطن وهى نسبة كبيرة، والصرف الصحى في القرى كان 12 % ونريد أن نصل لـ100 % ولابد أن نتضافر كلنا .

وأضاف الرئيس السيسى، أن حياة كريمة لكل أهلنا ولا نتفرج عليهم، والكرم سيأتى، وأنا بحلم بالكرم، وأقول للناس في البيوت أدعولنا بأن يفيض الله من بركاته، ويدعى أخوانا المسلمين والمسيحيين في الأيام المباركة، أن يفيض الله من بركاته، عشان نعمل أكتر ولا نعمل شيء شر على الإطلاق بل بناء وتعليم وصحة وغيره.

وتابع الرئيس السيسى :"ربنا يجعل الأيام ده أيام مباركة وجميلة علينا ، والصيام اللى بنصوموا مسلمين ومسيحيين شيء جميل جدا".