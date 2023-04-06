لجنة النظام والمراقبة بأسيوط تتيح قبول أعضاء للعمل بامتحانات الثانوية العامة

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة 2023 قطاع أ بأسيوط، عن قبول طلبات الأعضاء الجدد للعمل فى اللجنة لامتحانات الثانوية العامة 2023، وذلك خلال يومى الأحد والاثنين 9 و10 إبريل 2023، على أن تعقد لحان المقابلة الشخصية لقبول الأعضاء يومى الاربعاء والخميس 11 و12 ابريل 2023، ويبدأ العمل فى قبول الطلبات من الساعة 1 ظهرا حتى 4 عصرا بمقر اللجنة بمعهد التربية الفكرية بأسيوط، على أن يقوم المتقدم بكتابة طلب الالتحاق بنفسه بمقر اللجنة.

وأكدت أن المستندات المطلوبة، عبارة فى صورة بطاقة الرقم القومى وكذلك المود للمعلم والادارى، وصورة شخصية ضوئية حديثة وصحيفة أحوال من واقع ملف الخدمة معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية.

أما عن شروط التقديم: ألا يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم، وألا يكون محروما من أعمال الامتحانات المنصوص عليها بالقرار الوزارى 113 لسنة 1992، وألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية فى جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف أو الأمانة وألا يكون من العاملين فى احدى مدارس الثانوية العامة أو منتدب بها أو مكلف للعمل بها فى المدارس التابعة للقطاع، وألا يكون له صلة قرابة بأحد الطلبة المتقدمين لآداء امتحانات الثانوية العامة 2023 أو تقوم بالتدريس لهم أو تهتم بأمرهم حتى الدرجة الرابعة للعمل بلجان النظام والمراقبة فى محافظات القطاع ( المنيا - قنا - الأقصر - اسوان - الوادى الجديد ).

واكدت اللجنة أن ضوابط العمل تتمثل فى عدم وجود الزوج والزوجة فى اللجنة أو من اقارب احدهما حتى الدرجة الثانية، وألا يكون مستحقا لبدل السفر طبقا للقرار 41 لسنة 1985 وتعديلاته، وبالنسبة للعاملين بعقود أو مكافآت لا يجوز العمل باللجنة إلا بعد مرور 3 سنوات على عملهم، وألا يكون مشتركا فى العمل بأى لجان اخرى من لجان الامتحانات العامة أو المحلية، وأن تقبل العمل المرشح له من قبل اللجنة.