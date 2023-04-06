شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الإنجيلية تنظم إفطار 1500 من مزارعين "ازرع" القليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار عضوية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية في التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، نظمت اليوم الخميس الهيئة القبطية الإنجيلية، إفطار لعدد 1500 من مزارعين مبادرة ازرع بمحافظة القليوبية، وذلك بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وبحضور الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الإتحاد العام للجمعيات، والأستاذة مارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبيه، الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبيه، والدكتورة هدي جلال يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب، عميد كليه الزراعه بمشتهر دكتور محمود الزعبلاوى، ولفيف من هيئه التدريس وطلاب كليه الزراعه وعادل عامر نائب البرلمان المصري، والدكتور فريدي البياضي نائب البرلمان المصري ومدحت الكمار عضوٍ مجلس النواب والمهندس محمود الجارحي مؤسسة الجارحي وعضو التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى، والشيخ سمير جاب الله مدير مدارس السلام بينها وعضو المجلس الانجيلي العام، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ ووكلاء الوزرات فى المحافظه.

وخلال حفل الإفطار، قال الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الإتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الأهلية:" أن 36 كيان تحت رعاية التحالف الوطني تستهدف الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا استطاعوا خلال عام واحد فقط من تحقيق تدخلات مباشرة بقيمة ١٤ مليار جنيه من خلال خدمات علاجية ومشروعات صغيرة ومتوسطة وواجبات غذائية ودعم مزارعين".

وشارك عدد من مزارعين مبادرة" أزرع" بكلمات شكر وتقدير لما تقدمه المبادره من خدمات زراعيه لهم ويطلبوا، أن نتوسع اكثر فى العمل فى مبادره أزرع لتتناول بجانب القمح والفول الصويا يتم العمل والمسانده لصغار المزارعين فى الذره ومحاصيل أخرى.

ومن جانبها أكدت مارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، أنه بجانب إفطارات المزارعين عبر 8 محافظات لمبادرة ازرع، الهيئة الإنجيلية ملتزمة خلال شهر رمضان بتنفيذ عدد من الأنشطة وضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين المستحقين، واستكمال أنشطة مبادرة ازرع حيث سيتم البدء في المرحلة الثانية من المبادرة بدءًا من شهر أبريل إلى سبتمبر 2023 والتي ستتناول العمل مع 30 ألف من صغار المزارعين لزراعة ٤٥ ألف فدان بمحصول الفول الصويا وتقديم الدعم في التقاوي والأسمدة مع تنفيذ الدعم الفني والمدارس الحقلية".