شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 477 مسجدا للاعتكاف فى محافظة الجيزة.. اعرف الأماكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت محافظة الجيزة من خلال مديرية الأوقاف عن تخصيص 477 مسجداً بمراكز وأحياء وقرى المحافظة لإحياء سنة الاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، وذلك ضمن 6200 مسجد تم تخصيصها من قبل وزارة الأوقاف للاعتكاف على مستوى الجمهورية.

ووجهت مديرية الأوقاف بمحافظة الجيزة المعتكفين، مراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافته، مشيرة إلى أن الهدف من الاعتكاف هو إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بكثرة الصلاة وقيام الليل وأداء صلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن وسماع دروس العلم.

ويُذكر أن وزارة الأوقاف حددت عددا من الضوابط الواجبة للاعتكاف، مؤكدة على الآتي:

1- أن أداء أي دروس أو خواطر دعوية هي عملية حصرية فقط لإمام المسجد أو من تكلفه الأوقاف بذلك بخطاب رسمي مكتوب وموجه لإمام المسجد.

2- يمنع منعا باتا توزيع أي كتب أو إصدارات أو مجلات أو مطويات أو خلافه أثناء الاعتكاف، ويكون الاطلاع لمن أراد في مكتبة المسجد حال وجود مكتبة، وإلا فالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والاستماع لدروس العلم.

3- يحظر حظرًا تاما تصوير المعتكفين أو بث أي صور لهم احتراما للخصوصية الشخصية.

4- يقتصر استخدام الهاتف على الضرورة القصوى تحقيقًا لمقصد الاعتكاف في التفرغ للطاعة والعبادة.