شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تحصر عقارات منطقة العرايشة بالنزهة لإعادة تخطيطها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، سكان منطفة العرايشة بالنزهة، لمتابعة أعمال حصر للعقارات فى منطقة العرايشية بالهايكستب بحى النزهة، بحضور رئيس حي النزهة، وذلك فى إطار خطة إعادة تخطيط المنطقة، حيث سبق الإنتهاء من منطقة عزبة المطار وعزبة الإخلاص بالهايكستب.

وأكد نائب محافظ القاهرة، فى وقت سابق أنه تم إزالة 587 شقة وتعويض كافة الأسر قبل عملية الإزالة، مشيرا إلى أن قيمة التعويضات حسب سعر المتر بالمنطقة وتقدر بـ4 آلاف جنيه، لافتا إلى خطة تطوير المنطقة، لا تشمل بناء ابراج سكانية جديدة بتلك المنطقة وذلك لوقعها بجانب المطار مضيفا أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ستكون المسئولة عن عملية التطوير .

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن العاصمة تشهد طفرة غير مسبوقة فى القضاء على العشوائيات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ، مع تغيير حياة المواطنين إلى الأفضل من خلال مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة لتوفير حياة كريمة لمواطنيها ومنها الاسمرات والمحروسة ومعا واهالينا وروضة السيدة والتى أسهمت فى تحسين جودة الحياة المقدمة لقاطنيها وتوفير حياة كريمة ومساكن آمنة مع توفير كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم .