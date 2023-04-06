شكرا لقرائتكم خبر عن وزير بريطانيا لشئون الشرق الأوسط يشيد بجهود مصر لخفض التوترات فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وزير بريطانيا لشئون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والأمم المتحدة لورد طارق أحمد، اليوم الخميس، بجهود مصر الرامية إلى خفض التوترات فى المنطقة وخاصة بين الأراضى الفلسطينية المحتلة وإسرائيل.

وقال أحمد -عقب زيارته مصر وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية- "إن شهر رمضان يعلمنا أن نفكر في أنفسنا وعلاقاتنا بالآخرين، شخصيًا ومهنيًا، من خلال القيام بذلك، من الواضح لي أن الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة لها أهمية عميقة ودائمة".



وتابع:"هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام الإقليمي والعالمي، مثل الحد من التوترات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة أو العمل معًا لمعالجة أزمة المناخ، إلى القضايا ذات الأهمية الثنائية، مثل زيادة التجارة والاستثمار المتبادلين، فإن شراكتنا استراتيجية ودائمة".



وأضاف وزير بريطانيا لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والأمم المتحدة لورد طارق أحمد "خلال زيارتي، التقيت بالقادة السياسيين والدينيين في مصر للتأكد من أن نشاطنا المشترك سيحدث تغييرًا إيجابيًا للشعبين المصرى والبريطانى".

وأشار إلي أن "ذلك سيشمل معالجة التحديات العالمية مثل الحرب في أوكرانيا، ويشمل أيضًا مساعدة الفئات الأكثر ضعفًا في مجتمعاتنا"، مضيفا "يجب أن نواصل مناقشة هذه المجموعة الكاملة من القضايا - من التجارة إلى المساعدة إلى حقوق الإنسان - لتعزيز شراكتنا بشكل أكبر وتحقيق نتائج تعود بالفائدة على الجميع ".



وقام وزير بريطانيا لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والأمم المتحدة، بزيارة إلى مصر استغرقت يومين لتجديد تأكيد الروابط البريطانية- المصرية الوثيقة.