شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة من الغارمات المفرج عنهن لـ الرئيس: شكرا إنك فرحتنا فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، حوارا مفتوحا مع الموطنين بالأسمرات، وقالت السيدة منال علي سعيد غارمة من الغارمات أفرج عليها في أول يوم رمضان: "نقولك شكرا إنك فرحتنا في أول يوم رمضان وسط عيالنا، وربنا يسعدك، احنا كنا في ضيقة وكرب شديد، وحضرتك فكيت كربنا، جبنا احتياجات أكبر من طاقتنا ونوعدك عمرنا ما نعمل كده تاني، ربنا ما يرميك في ضيقة ويقدرك ويسعدك ويجبر بخاطرك".

وقال الرئيس السيسي: "فرصة إن انتو معانا، وانتي تجربة حية، مشيتي في الطريق دا وشوفتيه ومهم إننا مش إننا حلينا المسألة بالطريقة دي، والناس اللي بتسمعنا وأهالينا اللي بيعملوا كده، واللي بيعملوا عليهم إيصالات، من فضلك قوليلنا التجربة دي، وشوية تفاصيل ونسمعكم كلنا والحكاية دي بتتعمل ازاي، والرقم حقيقي ولا".

وأوضحت السيدة منال: "الرقم كله 45 ألف جنيه، كان الحكم اللي بنفذ فيه أكتر من 70 سنة، وقضيت اللي قضيته وأنصح كل واحد ميحتاجش لإيصالات الأمانة وميخليش حد يكسره محدش يمضي وصولات الأمانة، أكتر حاجة كسرتنا حرامنا من عيالنا، ومهما نتكلم مش هنقدر نشكر حضرتك، الدنيا اللي رجعتنا ليها

وتابع الرئيس السيسي: "قلتي نجيب على قد الزاماتنا، ليه بتقولي على القد".

وردت السيدة منال: "مكناش بنجيب على قدنا، وكل واحد بيعاند على اللي جنبه، بصينا لأكتر من طاقتنا".

وواصل الرئيس السيسي: "كان معاكي زمايلك بنفس الظروف، سمعت من بعض حكايات، ايه العنوان والنصيحة اللي نقولها للناس، واللي بتاجر وبيعملوا الإيصالات، تقوليله ايه؟".

وأردفت السيدة منال: "نقولهم اتقوا الله، كان محسوب عليا أكتر من 200 ألف، اللي له 5 طالبهم بالخميسن والسبعين، وأنا مضيت على كده".

وأوضح الرئيس السيسي: "المحكمة هتاخد بالورق، وعشان كده بنقول ايه، طب أنا خدت 45، أمضي على 45، لو في فايدة تتكتب الفايدة، إنما ميبقاش رقم كبير كده يعني".

وأنهت السيدة منال كلامها : "الحمد لله مرينا في التجربة دي وكان ممكن نوقع في تجربة أكبر من كده".

وعلق الرئيس السيسي: "ألف مبروك وربنا يوفقكم".