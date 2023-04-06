شكرا لقرائتكم خبر عن الدولة توفر مليون فرصة عمل سنويا.. الرئيس السيسى يدير حوارًا مفتوحًا مع أهالى الأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، حوارًا مفتوحًا مع أهالى حى الأسمرات، وذلك على هامش تناوله وجبة الإفطار مع مجموعة من مواطني حي الأسمرات وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مأدبة إفطار الأسرة المصرية بحى الأسمرات اليوم الخميس: "ربنا بيساعد اللي يساعد الناس، وسنعمل علي تحسين الخدمات والمرافق أكثر".



الرئيس السيسى يدير حوارًا مفتوحًا مع أهالى الأسمرات

وأضاف الرئيس السيسى:" لازم تبقى إيدينا مع بعض علشان نتقدم.. ولازم نثق فى أنفسنا وفيما أنجزناه".

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المشروعات الجديدة والتنمية لخلق فرص عمل للشباب، مصيفًا: "إحنا بنشتغل علي توفير مليون فرصة عمل في السنة".