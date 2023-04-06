شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي من الأسمرات: لو قدرنا نوفر تعليم جيد هنكون فى مكان تانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الرئيس السيسي
كتب رامى محيى الدينالخميس، 06 أبريل 2023 09:19 م
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حوار مفتوح أداره مع أهالى حى الأسمرات: "نضع روح مختلفة فى المدارس بعدما أهلنا مديرى المدارس والنظار لأن التعليم الذى نحل به أكثر كثيرا مما نحن فيه وبدنه صعب جدا نطلع لقدام، عندنا 25 مليون فى التعليم الأساسى وحوالى 4 ملايين فى التعليم الجامعى ودول دولتين 3 ولو قدرنا نوفر تعليم جيد هنكون فى مكان آخر".
انسخ الرابط Short URL Copy
Trending Plus
الخليج 365 Trending
الأكثر قراءة