شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: "شرف لينا أننا قررنا ننقلكم للأسمرات بفلوس مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ردا على إحدى السيدات، وتدعى نعمة من أهالى الأسمرات: "شرف لينا اننا قدرنا ننقل الناس لحى الأسمرات".

وأضاف الرئيس السيسي: "كنا بنحلم بالموضوع ده وربنا أراد وكل ما هتعملوا أكتر هتخلوا الحلم له معنى أكبر بكثير، وبالمناسبة محدش مننا ليه فضل عليكم، لأن الفلوس دى فلوس مصر، ومحدش بيجيب حاجة من جيبه، وجميل قوى أننا نحس أنكم بتحبوا بعض أكثر، وبتساعدوا بعض أكثر، ومش عاوز أقول ندفن كل اللى فات ونبص لقدام، انتم مع بعض واحنا معكم".