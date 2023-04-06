شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يدير حوارا مفتوحا مع المواطنين فى الأسمرات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، حوارًا مفتوحًا مع أهالى حى الأسمرات، وذلك على هامش تناوله وجبة الإفطار مع مجموعة من مواطنى حى الأسمرات وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب.

وتفقد الرئيس السيسي معرض الأسر المنتجة بالاسمرات قائلاً للمواطنين: "طمنوني على أحوالكم فى المساكن الجديدة".

ووجه الرئيس السيسى بتوفير كافة الامكانيات للأسر المنتجة فى الاسمرات وقال: "هنوفر أى ماكينات أو معدات محتاجينها".