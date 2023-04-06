أخبار مصر.. ارتفاع الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة وأسوان 38

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها متابعة رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وإعلان أسعار حج الجمعيات الأهلية، وحالة الطقس غدا..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وخالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.

"التضامن" تعلن أسعار حج الجمعيات الأهلية.. مستوى خمس نجوم فى ساحة الحرم المكى بـ225 ألف جنيه.. والاقتصادى بتكلفة تبلغ 186.500 ألف جنيه و171 ألف جنيه.. وجميع المستويات تشمل تذكرة الطيران والوجبات

شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444ه- 2023م، والتي عقدت بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور على جمعة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، وممثل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.

حقيقة إزالة مئذنة مسجد الغورى بميدان السيدة عائشة.. تفاصيل

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعى صورا زعموا أنها لإزالة أجزاء من مئذنة مسجد الغورى بميدان السيدة عائشة بالقاهرة، وهو أحد المساجد الأثرية الموجودة بالميدان، حيث نفت وزارة الأثار إزالة المئذنة، موضحة أن ما يتم هو أعمال ترميم نظرا لوجود ميول في المئذنة بسبب عوامل الزمن، وتم فك أجزاء منها لترميمها وإعادتها مرة أخرى بعد ترميم المئذنة من الأسفل بشكل يحافظ عليها.

الكلام فى التريند.. "الصفارة" الحلقة 14: أحمد أمين معزول عن عمليات طه دسوقى.. الكتيبة 101 الحلقة 14: الدكتور وحيد يحاول إبعاد تهمة قتل الشيخ موسى عنه.. وهذه نتيجة قرعة نصف نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعى مؤشرا يوميا يرصد أشهر القضايا والموضوعات التى تشغل الرأى العام والشارع المصرى، وتلقى بحثا دائمًا من رواد السوشيال ميديا، سواء فى الفن أو الرياضة أو السياسة، وسننتقل فى جولة "الكلام فى التريند على إيه النهاردة؟"، اليوم الخميس، لتسليط الضوء على أبرز القضايا التى شغلت السوشيال ميديا.

"الصحة" تطلق تحذيرا مهما لمرضى أنيميا البحر المتوسط حول المكملات الغذائية

قالت وزارة الصحة والسكان إنه من أجل سلامة المصابين بأنيميا البحر المتوسط يجب عليهم تجنب الحصول على أدوية الحديد والمكملات الغذائي بشكل عام إلا تحت إشراف الطبيب.

الكنائس تستعد لـ"أسبوع الآلام".. الأقباط يحتفلون بأحد الشعانين الأسبوع المقبل.. دور العبادة تتزين بالسعف والورود وأغصان الزيتون.. وختام صلوات الجمعة العظيمة والاحتفال بسبت النور قبل عيد القيامة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببداية أسبوع الآلام هذا العام يوم 9 أبريل الجارى، ويبدأ بأحد السعف، ويعتبر بداية الأسبوع وهو الأسبوع الأخيرفى الصوم الكبير الذى صامته الكنيسة، حيث يرمز إلى دخول السيد المسيح إلى أورشليم، ويعتبر الصوم الكبير من أقدس الأصوام فى الكنيسة، حيث يأتى فى نهايتها.

غداً ارتفاع بدرجات الحرارة بكافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 32 وأسوان 38 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

"الخاتم" كلمة السر في اقتراب آسر ياسين من قاتل خالد الصاوى فى الكتيبة 101

شهدت أحداث الحلقة الـ 14 من مسلسل الكتيبة 101، بداية وصول خالد "آسر ياسين"، إلى قاتل الشيخ موسى "خالد الصاوى"، الذى قتل خلال أحداث الحلقة الـ 11، وذلك بعد أن قام الدكتور وحيد "فتحى عبد الوهاب" بزيارته، ووجد الأول أن الأخير يرتدى خاتم الشيخ الذى قتل على يد مجهولين.

عرض الحلقة الأولى من مسلسل جت سليمة لدنيا سمير غانم غدًا

ينطلق عرض الحلقة الأولى من مسلسل جت سليمة للنجمة دنيا سمير غانم، غدا الجمعة، الساعة 8.45 مساء على شاشة قناة cbc والإعادة الساعة 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحاً، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء.

ماذا قال جهاز الأهلى واللاعبون عن مواجهة الرجاء فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا؟.. كولر: بطل المغرب قوى ولديه جمهور كبير.. قمصان: الاستعداد سيبدأ فى الوقت المناسب.. معلول: سنظهر بشكل مختلف فى الأدوار الإقصائية

أسفرت قرعة ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا عن وقوع الأهلى فى مواجهة مع الرجاء المغربى فى دور الثمانية للبطولة الأفريقية، بحيث تقام مباراة الذهاب فى القاهرة، بينما تقام مباراة الإياب بالمغرب.

20 ألف مشجع فى مباراة الأهلى وبيراميدز بنهائى كأس مصر

أعلن اتحاد الكرة حضور 20 ألف مشجع فى مباراة نهائى كأس مصر بين الأهلى وبيراميدز فى التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولى، بواقع 10 آلاف مشجع لكل فريق.