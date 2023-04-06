شكرا لقرائتكم خبر عن موقع عالمى يسلط الضوء على تجربة تطوير عزبة خير الله فى مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلط موقع "globaldesignnews" الضوء على التطورات التى تشهدها إحدى شوارع بالقاهرة بهدف خلق بيئة آمنة للسكان، وبحسب التقرير، "نتيجة لعملية صارمة للمشاركة المجتمعية لخلق بيئة آمنة، يحول مشروع التجديد الحضرى هذا من قبل أحمد حسام سعفان الشارع إلى بيئة نابضة بالحياة".



جلوبال نيوز

كتب التقرير: "رحاب شارع مجدى الخولى هو مشروع تجديد حضرى مدفوع بالمجتمع المحلى بتنسيق من أحمد حسام سعفان من مركز دوار للفنون والتنمية والسفارة الهولندية بالقاهرة".



أعمال التطوير

حسب التقرير، بعد نجاح مركز دوار العزبة الثقافى، تم إطلاق نبتة من التجديد الحضرى فى قلب عزبة خير الله فى إطار عملية صارمة للمشاركة المجتمعية لخلق بيئة آمنة للأطفال والنساء والرجال، وعلاوة على ذلك، إدخال الابتكارات الحضرية التي يمكن أن تعزز نوعية حياتهم.



تطوير عزية خير الله

اعتمد نهج المشروع على سلسلة من الاجتماعات المجتمعية التي تمت الإشارة فيها إلى مدخلات التصميم. من ناحية أخرى، تضمنت منهجيات البناء استخدام المواد والعمالة من المنطقة نفسها لتعزيز الاستدامة الاقتصادية. تضمن المشروع تجديد ارتفاعات المباني، والبنية التحتية، ومقاعد الشوارع، والأرصفة، والمناظر الطبيعية، والإضاءة، ومنطقة مخصصة للأطفال متعددة الأغراض قابلة للفصل.

واستندت سلسلة ورش العمل إلى طرح سؤال "ما هو الشارع بالنسبة لك؟" فى مكان مثل عزبة خير الله، الشارع هو كل شيء.



تطوير العزبة

في بعض الأحيان، يكون هو فناء المعيشة للجلوس والمشاركة، وفى أوقات أخرى يكون مكاناً للاحتفالات حيث يتم نقل المنطقة بأكملها إلى قاعة واحدة كبيرة.

في غضون عامين من خلال هذا المشروع، كان تحديد مثل هذه الفكرة يتغير باستمرار بسبب الشروط المتعلقة بالملكية والتفضيل والتسوية.



جانب من التطوير

المضي قدماً في المشروع، جاء إدراكاً بأن الضروريات الأساسية مثل الرصف والبنية التحتية والإضاءة كانت أكثر أهمية بكثير من مقدمة للغات معمارية جديدة.