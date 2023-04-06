شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق يكشف كيف تدرجت فريضة الصوم من بداية الدعوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف الدكتور حسن سليمان، رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، مراحل فرض الصيام على المسلمين.

وقال خلال لقائه عبر قناة «إكسترا نيوز»: «ليس هناك تشريع إلا ويمر بمراحل حتى يتأهب المؤمن للوصول للصورة المثلى له.. الخمر لم تمنع مرة واحدة، والصيام أيضا لم يأت مرة واحدة كما نصوم الآن».

وأضاف: «فرض الصيام والمسلمون في المدينة، في العام الثاني للهجرة، ما قبله كان رسول الله قد فرض على المسلمين عاشوراء و3 أيام من كل شهر، وبعد نزول آيات الصيام أصبحت هذه الأيام على التخيير وكذلك كان صيام رمضان على التخيير، حتى أتي التشريع النهائي بآية (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)».

وتابع: «طريقة الصيام كان فيها مراحل مختلفة، كان الصيام من أذان العشاء إلى المغرب ثاني يوم شريطة ألا ينام، فإذا نام لا يأكل ولا يشرب».

وواصل: «ثم بعد ذلك، أي بعد حادثة سيدنا عمر، حيث أتى أهله بعد العشاء، وذهب إلى رسول الله واعتذر، فنزلت الآيات (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم)، ثم نزلت آيات تحديد وقت الصيام من الفجر إلى المغرب».