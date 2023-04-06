شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: يجوز قضاء الصوم عن المتوفى سواء أكان أحد الوالدين أم غيرهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت دار الإفتاء إنه يجوز قضاء الصوم عن المتوفى، سواء أكان أحد الوالدين أم غيرهما، وقالت دار الإفتاء إذا كان الصائم مريضًا مرضًا يبيح له الفطر فصام؛ فإنَّه يكفيه ذلك؛ لأنَّ الفطر في حقه رخصة والصوم عزيمة، فمتى أخذ بالعزيمة كفاه.

وتابعت: الأَولى لمن يُسرِف ويبذِّر في رمضان أن ينظر إلى جيرانه وأقاربه وباقى الناس المحتاجين.

واستطردت: "تحقيق السلام النفسي والطمأنينة من حِكَم عبادة الصيام ومقصد مهمٌّ من مقاصده، فغاية الصيام هي ترويض النفس لتصل إلى التقوى، وليس المقصود الجوع والعطش".

ونصحت الدار الصائم: "لا تُضيِّع ثواب صومك بكثرة الغضب وسوء القول، بل تحلَّ بالصبر والسكينة، فإن أساء إليك أحد فقل: إني صائم".