شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بنى سويف: "مشروعك" قدم مليارى جنيه لتمويل وتنفيذ 15 ألفا و400 مشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بأن إجمالى قيمة المشروعات التى تم تمويلها "من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" قد وصل إلى 2 مليار و318 مليونًا و103 آلاف جنيه، استفاد منها 15 ألفًا و402 مشروع صغير، توفر آلاف من فرص عمل فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى مايو 2015 وحتى 18 مارس 2023.

وأكد محافظ بنى سويف على أهمية المبادرة التى تنفذها وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من البنوك المشاركة فى المشروع وهي: "مصر، الأهلى، القاهرة، الزراعى، التعمير، الإسكندرية، القطري"، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين "غيرالموظفين" وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك، مشيراً إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة فى مجال دعم وتشجيع الشباب للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الدورى، الذى تعده نهى محمد مدير "مشروعك" على مستوى المحافظة، وتضمن الإشارة إلى أنه يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع "الشباك الواحد" لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة.

ونوهت مدير"مشروعك"عن توجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، بأهمية واستمرار المتابعة للمقرات والمتقدمين من خلال لجان بالمراكز، والتى تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسؤولى المقرات وممثلى الجهات المشاركة فى المشروع واستقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع.