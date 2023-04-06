شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط تقييم الطلاب فى منهجية الجدارات حال غيابهم عن الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مجموعة من الضوابط الهامة حال غياب الطلاب عن أداء التقييمات بالمدارس الفنية التى تطبق منهجية الجدارات، موضحة أن الدور الثاني هو عملية إعادة تقييم الطالـب (غيـر الجـدير) الـذي لـم يجـتاز وحـدة أو وحدتين في الدور الأول أو كـان متغيبـا فيهمـا علـي أن يكون التقييم شاملا لجميـع مخرجات الـتعلم لكـل وحـدة و يحـق للطالـب التقدم للبرنامج العلاجي اختيارياً بعد سداد الرسوم المقررة لها.

وتابعت الوزارة أن الغياب كليا في أكثر من وحدتين، فالطالب المتغيـب عـن التقييم أو الـذي لـم يجتاز أكثـر مـن وحـدتين لا يـحـق لـه دخـول الدور الثاني، ويعتبر راسـبا ويتم إعادة الوحـدات التي تغيب عنها أو لم يجتزها في العام الدراسي التالي، مضيفة أن الغياب كليا وعدم اجتياز وحدة في الدور الثاني فالطالـب الـذي لـم يجـتـاز وحـدة فـي الـدور الثاني يعتبر راسبًا ويحـق لـه إعادة العام الدراسـي فـي الوحـدات التـي رسـب فيهـا فقط، ويتم احتساب نسب الحضور المقررة علي هذه الرسوب في عامين متتاليين والطالب الراسـب لـعـامين متتاليين فـي ذات الصـف فـي المدارس المطبـق بها منهجيـة الـجـدارات المهنيـة يـحـق لـه التقدم للامتحـان مـن الخـارج علـي نظـام الـعمـال طبقـاً للقرارات الوزارية المنظمة.

وأشارت الوزارة إلى أن نسبة الحضور 75% فى الجدارات كما يشترط لدخول امتحانات النقل والامتحانات العامـة الا تقـل نسـبة الحضـور الطالـب عـن 75٪ مـن مجمــوع الـدروس المقـررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب، كما يـحـق للطلاب الذين اجتازوا جميـع وحـدات البرنامج التقدم للتقييم النهـائي أمام اللجنـة وتنفيذ التقييم النهائي للبرنامج ، أما الطـلاب الـذي لـم يجتـازوا وحـدتين بالدور الأول يحـق لـهـا دخـول الانعقاد الثاني للتقييم النهائي بعد اجتياز تقييم الوحدتين.

وقالت الوزارة إنه يحق للطالـب دخـول البرنامج العلاجـي عقـب الفصل الدراسي الأول أو الفصـل الدراسي الثاني في أي عدد من الوحدات بشرط حضـوره أحـد تقييمات مخرج في الوحـدة ، ولا يحـق للطالب المتغيـب عـن جميـع تقييمات الوحـدة دخـول البرنامج العلاجي وينفذ البرنامج العلاجي وإتاحة الفرصة الثالثة للجدارات الفنية فقط، موضحة أنه في حالة عدم اجتياز الطالب لإحـدي الوحدات التي تعتبر ، سابقة لباقي وحـدات البرنامج يجـوز تنفيذ برنامج علاجي استثنائي لـه خـلال العام الدراسـي بحـد أقصـي وحـدة واحـدة فقـط خـلال الفصل الدراسى وبموافقة المحقق الداخلي للبرنامج ورئيس لجنة إدارة التقييم والتحقـق بالمدرسـة مـع السماح للطالب بحضور بقية الوحـدات للبرنامج علي الا يتم تقييمه بها الا بعد اجتيازه البرنامج العلاجى.

وأكدت أنه في حالة عدم تحقيق الطالب لأحـد مخرجات التعلم الخاصة بوحدة ما، يتم إعادة تقييمه للمرة الثانية خلال أسبوع من تاريخ التقييم الأصلي وشروط انتقال طالب الجدارات من سنة دراسية لاخري هو نجـاح الطالـب فـي تحقيـق مخرجـات الـتعلم الخاصـة بوحـدات الـجـدارات المخصصة للسنة الدراسية.

وأوضحت أنه في حالة عدم اكتمال عملية إعادة التقييم لنـواتج التعلم الخاصـة بوحـدات الجدارات للطالب في نهاية الفصل الدراسي الأول تستمر هذه العملية، ولكن يجب الانتهاء منهـا بحلول نهاية الفصـل الدراسي الثاني النفس السنة الدراسية وفـي حالـة عـدم اكتمال عملية إعادة التقييم لنتائج التعلم الخاصـة بوحـدات الجدارات للطالب في نهاية الفصل الدراسي الثاني تستمر هذه العملية، ولكن يجب الانتهاء منها قبل بداية العام الدراسي الثاني.