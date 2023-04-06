شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة القومى للإعاقة تشيد بالدراما الكرتونية للمتحدة فى رمضان: تحمل قيم أخلاقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ، بالدراما الكرتونية التى تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، خلال شهر رمضان 2023 .

وأكدت المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن الدراما الكرتونية التى تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحمل رسائل سريعة فى حلقات مبسطة وجاذبة لا تخلق المملل وتحمل قيم أخلاقية ورسائل اجتماعية هادفة للكبار والصغار .

ولاقت الأعمال الفنية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تعرض فى دراما رمضان 2023، إشادات واسعة من المجلس القومى للمرأة، لما تقدمه هذه الأعمال من قضايا تمس المجتمع وتعالج قضاياه .

وكان الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، قد أكد إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت بشكل ملحوظ مع بداية موسم دراما رمضان في جذب الأنظار محليا وإقليميا، مما يؤكد دور الفن كواحد من أهم القوى الناعمة التي تمتلكها مصر منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن الدراما المنتجة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام تميزت بتنوع غير مسبوق ما بين التاريخي، بالإضافة إلى أعمال تتناول حقب زمنية مختلفة فضلا عن دعم وتعزيز قضايا المرأة، والمساهمة في تسجيل بطولات شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة.