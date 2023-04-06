شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "نور ورسالة النور".. يسلط الضوء على اهتمام الإسلام بالرحمة بالحيوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلط مسلسل "نور ورسالة النور" فى حلقته اليوم الخميس، الضوء على "الرحمة بالحيوان" ، حيث يجد نور وليلى كلب جريح ويقررا الاستعانة بأستاذ عارف لإنقاذه، ولكن يوسف وعم فتحي يسخرا منهما لاهتمامهما واهتمام الأصدقاء برعاية الكلب الجريح، إلى أن يحدث موقف ليوسف يجعله يراجع نفسه خاصة، بعد أن يتعلم هو وعم فتحي من تطبيق رسالة النور أهمية الرحمة بالحيوان وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما بكل الكائنات، الحلقة توعية للأطفال والكبار الذين يؤذون الحيوانات الضالة ويسخرون من كل من يتعامل مع الحيوان برحمة.

ولاقت حلقات المسلسل إعجاب المشاهدين الذين حرصوا على الإشادة به على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبادل العديد من أولياء الأمور دعوات وتوصيات بالحرص على متابعة الأطفال له؛ لما فيه من رسائل تربوية مهمة في وقت يحتاج الأطفال فيه لمثل هذا المحتوى الآمن المتسق مع الهوية الوطنية والقيم النبيلة، كما حرص بعض الأطفال على تسجيل إعجابهم في مقاطع مرئية تحدثوا فيها عن المسلسل وموضوعات الحلقات بشكل عفوى.

مسلسل "نور ورسالة النور" هو الخامس لمسلسلات نور الكارتونية بتقنية ثلاثية الأبعاد بشكل مشوق في 30 حلقة، من تأليف د. نهى عباس - رئيس تحرير المجلة، وسيناريو الكاتب عبد المنعم حسين وعمرو الطاروطي، وتصميم شخصيات للفنان فواز محمد، ومراجعة دينية للأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد - رئيس جامعة الأزهر الأسبق، المستشار العلمي للمنظمة، كما يضم المسلسل مجموعة من كبار الفنانين أبرزهم: فتحي عبد الوهاب، وسامي مغاوري، ويقدم تتر المسلسل الفنان طارق طرقان، من كلماته وألحانه وغنائه، والموسيقى التصويرية للمسلسل للفنان إبراهيم الطرابيشي، ونفذته شركة أمبريلا إف إكس.