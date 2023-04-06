شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئى بشارع المطار بتقاطعه مع "نصيف الأسعد" فى الجيزة لمدة يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة أنه في ضوء قيام هيئة سكك حديد مصر بأعمال رفع كفاءة وتطوير مزلقان شارع المطار الخاص بخط سكة حديد الصوامع والكائن بتقاطع شارع المطار مع شارع نصيف الاسعد.

يستلزم الأمر إجراء غلق جزئي بشارع المطار بالتناوب بالاتجاهين بالموقع المشار إليه، وذلك لمدة يومان بدءا من غداً الجمعة الموافق 2023/4/7 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 2023/4/9 علي أن تكون الأعمال من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 6 صباح اليوم التالي فقط دون تعطيل حركة المرور .

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي شمال الجيزة بالمتابعه الميدانية للأعمال بالتنسيق مع الادارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة وإتخاذ اللازم لضمان إنجاز الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد .

وأكدت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين إلي جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.