شكرا لقرائتكم خبر عن 5.4 مليار جنيه قيمة الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك السويس خلال مارس 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفرجت الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة رشاد أمين عبدالمعطى رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس عن مشمول 9422 شهادة جمركية خلال شهر مارس 2023 لكافة السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة، منها الخيوط والمنسوجات والأجهزة الكهربائية وأجهزة الاستقبال والبلاستيك والمنتجات البترولية وغيرها.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 2 مليار و325 مليون و266 ألف جنيه، وبلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و422 مليون و911 ألف جنيه، فيما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 610 ملايين و585 ألف جنيه.

وخلال شهر مارس 2023 قامت الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس بتصدير مشمول 3389 بیان جمركي تحت نظم المختلفة ( نهائي – سماح مؤقت – دروباك ) بقيمة بلغت 11 مليار و 441 مليون و 821 ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية و البضائع العامة منها الرمال الطبيعية والعصائر ومستحضرات التجميل وعلف الدواجن وغيرها ، تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس بنحو 9 مليون و 324 ألف جنيه.

وخلال شهر مارس الماضي قامت الادارة العامة الترانزيت بالإفراج عن 440 شهادة وطلب إرسال بعدد 1096 حاوية وقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع بتحصيل مبلغ 4 مليون و 696 ألف جنيه عن بيع لوطات بالمزاد العلني وتم تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بحوالى 44 مليون و 77 ألف جنيه بالإدارة العامة للمنافذ .

وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاخري المحصلة لجمارك دمياط خلال شهر مارس 2023 حوالى 5 مليار و416 و862 ألف جنيه .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بالحرص على سرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير علي المواطنين.