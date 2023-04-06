شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية يتوجَّه إلى الأردن للمشاركة فى المجالس العلمية الهاشمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجَّه الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- إلى العاصمة الأردنية عمان؛ للمشاركة في المجالس العلمية الهاشمية التي تُعقد تحت الرعاية الملكية السامية لملك الأردن.

وسيلقي المفتي محاضرة في المجلس العلمي الثالث تحت عنوان: "الإمام السيوطي شيخ المفتين في عصره .. كتاب الحاوي للفتاوي نموذجًا".

جدير بالذكر أنَّ المجالس العلمية الهاشمية تقام في شهر رمضان المبارك من كل عام في المملكة الأردنية الهاشمية تحت رعاية ملك الأردن، ويشارك بها كوكبة من العلماء والدعاة وأصحاب الفكر من العالم الإسلامي حول قضايا وهموم الأمة الإسلامية ومشاكلها وَفق منهجية علمية من الحكمة والوسطية.

وكان قد أدان الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بأشد العبارات، اقتحامَ قوَّات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، وما تَبع هذا الاقتحام من أعمال عنف واعتداءات على المصلين؛ ما أدَّى إلى وقوع إصابات عديدة بين المصلين والمعتكفين، ومن بينهم النساء، بما يُعدُّ انتهاكًا صريحًا للمُقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى المبارك، وانتهاكًا لجميع القوانين والأعراف الدولية.

ودعا مفتي الجمهورية في بيانه -اليوم الأربعاء- إلى ضرورة تفعيل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ذات الصلة، وضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس الشريف ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، اتساقًا مع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو.