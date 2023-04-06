شكرا لقرائتكم خبر عن مدرس بـ"إعلام حلوان": المتحدة اهتمت بالأطفال ودراما 2023 تميزت بالتنوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد فتحى مدرس الإعلام بجامعة حلوان ، أن مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى دراما 2023، تميزت بتنوع مطلوب فى صالح القيمة أكثر من أن يكون تنوع فى صالح الانتشار مثل مسلسل الامام الشافعى هو مسلسل كنا بحاجه له بهذه الصياغة التى تناسب جمهورًا مختلفًا المقصود به جمهور السوشيال ميديا تقديم السيرة الذاتية بهذا الشكل البسيط والرائع من المواقف والمعالجة الجيدة التى تجعلنا نشعر أننا أمام درس ثقافى متميز.

وأضاف الدكتور محمد فتحى فى تصريحات لـ ”الخليج 365” أنه على مستوى الكوميديا نجد أن تجربة مسلسل الصفارة للشركة المتحدة مختلفة وراقية بعيدا عن كوميديا الايفهات الجنسية، معربا عن سعادته بوجود محتوى للاطفال فى دراما رمضان ولا نتحدث عن عمل واحد وإنما عدة أعمال تتناول موضوعات شديدة الأهمية مثل مسلس يحيى وكنوز الذى يتناول الهوية المصرية والتاريخ الفرعونى ومسلسل المحمية يتناول قضية المناخ مشيدا بمسلسل اطفال تذيعة الشركة المتحدة على قنواتها وهو مسلسل نور ورسالة النور الذى يناقش الفهم المغلوط للدين ويغرس فى الاطفال اسس الدين الوسطى بعيدًا عن المعلومات المغلوطة للدين الذى يحاول البعض فرضه على المجتمع.

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 بعدد من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكرميديا والاعمال الدينية والتاريخية اذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم ، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو ، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة وجعفر العمدة.