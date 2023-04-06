شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 154 طن سلع محتكرة وغير صالحة للاستهلاك فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت محافظة الجيزة بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين سلسلة من الحملات التموينية علي المخازن السلعية والمحال العامة المخالفة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين.

واطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على نتائج الحملات خلال شهر، والتي أسفرت عن ضبط 154 طن سلع غذائية وتموينية بغرض الاحتكار أو حجب البيع أو مدعمه من قبل الدولة بحوزة مخالفين بإجمالي 2776 قضية تموينية، وذلك في إطار جهود التصدي لجشع بعض التجار والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين خاصة ما يشهده شهر رمضان الكريم من إقبال كثيف على الأسواق.

وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم ضبط 60 طن من السلع الغذائية الأساسية داخل محال غير مستوفية الاشتراطات الصحية وجمعيها غير صالحة للإستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات القياسية ضمت الضبطية "أرز - دقيق - سكر - سمن - زبدة - مخبوزات - عسل - مقطعات دواجن - مخللات - زبادي - هريسة شطة - شيكولاته - لانشون - برجر - طحينة - صلصة - خل تفاح - كاجو - بسكويت - زيت زيتون - قمر الدين - زبدة فول سوداني - نشأ - كسر جبنة رومي - مكسبات طعم- كبدة - مكرونة - لحوم مستوردة ".

وأضاف اللواء أحمد راشد أنه في مجال المطاحن والمخابز أسفرت الحملات عن تحرير 4 قضية تجميع وإستيلاء علي دقيق بلدي مدعم بإجمالي 9 أطنان و140 قضية عدم حمل شهادة صحية و700 قضية تموينية لإنتاج خبز غير مطابق للوزن و276 قضية إدارة مخبز بدون ترخيص والتلاهب في المواصفات.

وفي مجال حجب السلع الغذائية الأساسية تم ضبط 69 طن سلع غذائية داخل مخازن بغرض بيعها بأزيد من سعرها الرسمي وتحرير 5 قضايا حيال المخالفين وضمت الضبطية " أرز - سكر - دقيق - فول - ذرة - مكرونة -سمن "

وفي مجال البدال التمويني تم ضبط 11 طن وتحرير عدد 3 قضايا تجميع واستيلاء علي منتجات تموينية مدعمة من قبل الدولة ضمت " أرز - سكر - مكرونة " إلي جانب ضبط طن أسمدة زراعية مدعمة من قبل الدولة بهدف بيعها في الأسواق بالأسعار غير الرسمية .

وفي مجال المذبوحات خارج المجازر الحكومية تم ضبط 23 طن لحوم بلدي مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالمخالفه للقرارات المنظمة لذلك .

وفي مجال المحلات العامة تم ضبط 1444 قضية تموينية تنوعت مابين عدم حمل شهادة صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار وإدارة منشأة بدون ترخيص وبيع بأزيد من السعر الرسمي.