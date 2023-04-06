شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ضمن العينة.. ماجستير للباحث كريم رومانى عن أساليب الكتابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الصحفي كريم روماني، على درجة الماجستير في الصحافة والإعلام، من قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة المنصورة، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، مع التوصية بتبادل الرسالة بالجامعات، في دراسة بعنوان «أساليب الكتابة في الصحف المصرية الورقية والإلكترونية في ضوء متغيرات البيئة الرقمية الجديدة»، التي جاءت ضمن عينتها صحيفة الخليج 365، وهي ضمن الصحف التي طورت من أسلوب كتابتها في الوقت الحالي.

كما أجرى الباحث مقابلة مع عدد من قيادات تحرير الخليج 365، منهم الكاتب الصحفي عمرو جاد، رئيس التحرير التنفيذي باليوم السابع، والكاتب الصحفي محمد طنطاوي، رئيس قطاع الأخبار، للوقوف على تأثيرات البيئة الرقمية على أسلوب الكتابة الصحفية.

خلال المقابلة الصحفية التي أجراها الباحث مع الكاتب عمرو جاد، أكد رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الخليج 365، أن جريدة الخليج 365 تعمل دائماً على مواكبة التطور التكنولوجي، ونشر الأخبار بسرعة وبدقة، من خلال بنية تحتية تكنولوجية صحيحة تتمثل في شبكة إنترنت قوية وأجهزة قوية وتواصل إلكتروني مع جميع مراسلي الجريدة في جميع المحافظات «صوت وصورة».

كما أكد الكاتب محمد طنطاوي، أن التكنولوجيا أثرت على السياسة التحريرية بشكل إيجابي، بمعنى أنه عند زيادة معايير التكنولوجيا يقل تعقيد السياسة التحريرية وتكون أكثر سلاسة، والخطوات والإجراءات التي يأخذها الموضوع الصحفي حتى يُقدم للقارىء تكون السلسلة أقل وأيسر، فالتكنولوجيا قصرت المسافات وساهمت في سرعة نشر المادة الصحفية وتعطي جودة ودقة في نفس الوقت.

تكونت لجنة المناقشة والحكم، من الدكتور سامي السعيد النجار، أستاذ الصحافة ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة المنصورة، والدكتورة نرمين نبيل الأزرق، أستاذ الصحافة ورئيس شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، وأشرفت على الرسالة الدكتورة منى طه، أستاذ الصحافة المساعد بكلية الآداب.

أكدت الدكتورة منى طه، أنّ الباحث متمكن من أدواته البحثية بشكل جيد، واستخدم أكثر من أداة بحثية كالاستبيان وتحليل المضمون والمقابلات المتعمقة، وتابعت أنّه «باحث من تراث خاص».