شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للاستشعار من البُعد تجرى مباحثات لتنمية الزراعة بحوض المتوسط وإفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اهتمام الوزارة بجهود الشراكة والتعاون الدولي بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والمراكز البحثية مع المنظمات والمؤسسات الدولية العلمية والتكنولوجية ذات السمعة المتميزة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتركيز على الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار الوزير إلى أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من الركائز التي يعتمد عليها قياس وتقييم أداء الاقتصاد، من خلال دعم خُطة التنمية الاقتصادية، عن طريق تعزيز الاستثمار في قطاعي التعليم والبحث العلمي، وبناء البنية التحتية الرقمية؛ لسد الفجوات والاستفادة من مخرجات البحث والابتكار.

وفي هذا الإطار، استقبل الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، د.رولا خضرا الباحثة بالمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط بباري- إيطاليا، وذلك لبحث إمكانية التعاون بين الهيئة والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط في مشروعات تخدم الزراعة في حوض البحر المتوسط وإفريقيا على وجه الخصوص، بالإضافة إلى إجراء التدريبات وبناء القدرات لشباب الباحثين من مصر والدول الإفريقية.

من جانبه، أوضح د. إسلام أبوالمجد أن هذا التعاون يأتي بالشراكة بين الجهتين و(EO Africa)، التي تمثل الإطار الإفريقي للابتكار البحثي والمجتمعات والتطبيقات في رصد الأرض، كما تم مناقشة قبول مشروع الفضاء الأوروبية، والممول من وكالة الفضاء الأوروبية، المقدم بالتعاون بين الجهتين ممثلًا في د.رولا خضرا الباحث الرئيسي من جانب المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ود. محمد الشربيني أستاذ الري الحقلي والعلاقات المائية بقسم التطبيقات الزراعية الباحث الرئيسي من جانب الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء.

وأشارت د.رولا خضرا إلى أن المركز الدولي ملتزم بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المُستدامة في المنطقة، وأن التعاون مع الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء يمثل فرصة مهمة لتحقيق هذه الأهداف.

كما أكد د. إسلام أبوالمجد، خلال اللقاء على توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية التعاون الدولي والشراكات لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والعمل على مد جسور التعاون لنقل التقنيات وبناء القدرات مع الدول الإفريقية، وحوض البحر المتوسط، ودول الجوار بشكل عام.

وفي نهاية اللقاء، عبر الجانبين عن استعدادهما لتطوير التعاون والعمل المشترك في المشاريع المستقبلية، وتم التأكيد على أن هذا اللقاء هو بداية جيدة للتعاون الطويل الأمد بين الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك في سبيل تحقيق التنمية المُستدامة وتطوير البيئة والزراعة في المنطقة.

واتفق الطرفان على إعداد مذكرة تفاهم تبلور الاهتمامات المشتركة وأوجه التعاون بين الطرفين، على أن تكون أساس التعاون في المستقبل القريب.